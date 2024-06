Optily is een platform dat gespecialiseerd is in het optimaliseren en converteren van afbeeldingen voor Webflow-aangedreven websites. Enkele belangrijke hoogtepunten van Optily zijn: * Geautomatiseerde beeldoptimalisatie: Optily maakt rechtstreeks verbinding met de Webflow-site van een gebruiker en comprimeert en optimaliseert automatisch afbeeldingen binnen het Webflow CMS, waardoor de bestandsgrootte tot 80% wordt verkleind zonder kwaliteitsverlies. * WebP-conversie: Optily kan JPG- en PNG-afbeeldingen automatisch converteren naar het WebP-formaat, een efficiënter modern afbeeldingsformaat dat verdere verkleining van de bestandsgrootte mogelijk maakt. * Geavanceerde veldondersteuning: Optily kan afbeeldingen optimaliseren in verschillende Webflow CMS-velden, waaronder afbeeldingsvelden, galerijvelden, rich-text-velden en e-commerce productafbeeldingen. * Naadloze integratie: het platform integreert rechtstreeks met Webflow via authenticatie, waardoor gebruikers de beeldoptimalisatie rechtstreeks vanuit hun Webflow-dashboard kunnen beheren. * Back-up en herstel: Optily biedt de mogelijkheid om een ​​back-up van afbeeldingen te maken vóór optimalisatie en deze indien nodig te herstellen, zodat ontwerpers en ontwikkelaars de volledige controle behouden. * Vertrouwd door meer dan 3.500 bedrijven: Volgens de website wordt Optily door meer dan 3.500 Webflow-bedrijven gebruikt om de afbeeldingen van hun website te optimaliseren en de prestaties te verbeteren. Het platform biedt een betaald abonnementsmodel vanaf $ 29,99 per maand voor 1.000 beeldcredits, waardoor het toegankelijk is voor zowel individuele makers als bureaus die met Webflow-sites werken. Optily positioneert zichzelf als een speciale Webflow-beeldoptimalisatieoplossing, die gebruikers helpt het volledige potentieel van hun Webflow-websites te ontsluiten door snellere laadtijden en een verbeterde gebruikerservaring.

Website: optily.co

