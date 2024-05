OpSense is een Internet of Things (IoT)-platform dat is gebouwd voor voedselveiligheid en kwaliteitsmonitoring voor de detailhandel en de foodservice-industrie. Het OpSense-platform bewaakt temperatuur, vochtigheid, open deuren, HVAC-omstandigheden en meer. OpSense helpt voorraadverlies te voorkomen, de koelefficiëntie te verbeteren en de productiviteit van alle activiteiten, faciliteiten, apparatuur en het personeel te verbeteren. Het systeem biedt ook checklists voor taakbeheer, aanpasbare waarschuwingen en rapporten. OpSense is ontworpen om een ​​snelle ROI te realiseren door bruikbare inzichten te bieden die de onmiddellijke oplossing van problemen ondersteunen.

Website: opsense.com

