Once Upon a Bot is een AI-aangedreven tool waarmee gebruikers vanaf het begin kinderverhalen kunnen maken. Het platform combineert twee state-of-the-art kunstmatige intelligentiemodellen, GPT-3 en Stable Diffusion, om verhalen te genereren die zowel uniek zijn als afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker. Gebruikers kunnen foto's van zichzelf uploaden om in hun verhalen te laten verschijnen en kunnen het leesniveau en de taal van hun creaties kiezen. Once Upon a Bot is geschikt voor een breed scala aan leeftijden en is een geweldige manier voor kinderen om hun leesvaardigheid te verbeteren terwijl ze plezier beleven aan het bedenken van fantasierijke verhalen. Het platform stelt gebruikers in staat hun verhalen te bewerken, exporteren en delen, en biedt een vertellerfunctie zodat gebruikers naar hun verhalen kunnen luisteren terwijl ze hardop worden voorgelezen.

Website: onceuponabot.com

