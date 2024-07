De Portrait AI Picture Retouching Plugin van ON1 is een krachtige tool die machine learning gebruikt om portretten snel en moeiteloos te verbeteren en te retoucheren. Deze software is ontworpen voor professionele fotografen en enthousiastelingen en retoucheert elk gezicht feilloos, waardoor gebruikers professionele resultaten krijgen. Met de Portrait AI Picture Retouching Plugin kunnen gebruikers eenvoudig onvolkomenheden verwijderen, de huid gladder maken en gelaatstrekken verbeteren om verbluffende portretten te creëren. De plug-in maakt gebruik van geavanceerde machine learning-algoritmen om veelvoorkomende problemen zoals oneffenheden, rimpels en ongelijkmatige huidtinten automatisch te identificeren en te corrigeren. Deze plug-in werkt naadloos samen met ON1 Photo RAW, een uitgebreide fotobewerkingssoftware, waarmee gebruikers het retoucheren van portretten naadloos in hun workflow kunnen integreren. Het kan rechtstreeks via de ON1-website worden gekocht of waarop u zich kunt abonneren. Naast de mogelijkheden voor het retoucheren van portretten biedt ON1 Photo RAW een reeks andere functies en hulpmiddelen, waaronder het ordenen van foto's, het ontwikkelen van foto's, maskeringshulpmiddelen, ruisonderdrukking, luchtbewerking en diverse foto-effecten. De software ondersteunt ook plug-ins voor populaire bewerkingssoftware zoals Adobe Lightroom, Adobe Photoshop en Capture One. Of u nu een professionele portretfotograaf bent of een liefhebber die uw foto's wil verbeteren, de Portrait AI Picture Retouching Plugin van ON1 is een waardevol hulpmiddel dat vereenvoudigt het proces van het maken van verbluffende portretten met professionele resultaten.

Website: on1.com

