Omnie AI is een multi-channel AI-assistentplatform voor meerdere teams dat bedrijven in verschillende sectoren helpt. Enkele belangrijke functies en aanbiedingen zijn onder meer: * Verbindt informatie van websites, documenten en livesystemen om een ​​gepersonaliseerde AI-assistent te bieden * Hiermee kan de AI-assistent snel informatie ophalen, inhoud genereren en teams coachen * Maakt het mogelijk om individuele threads en workflows te creëren voor klantaccounts, teams of projecten, door documenten, apps en communicatiekanalen te koppelen * Biedt personalisatieopties om het juiste niveau van individualiteit en proactiviteit voor aanbevelingen in te stellen * Maakt het mogelijk om inhoud te bookmarken, de chatgeschiedenis te doorzoeken en chats te delen met het team * Biedt branchespecifieke AI-oplossingen voor onroerend goed, werving, e-commerce, goede doelen, marketing, onderwijs, horeca, financiën en gezondheidszorg Het platform heeft tot doel AI-oplossingen te ontwikkelen die menselijke voorkeuren kunnen begrijpen en taken autonoom kunnen uitvoeren. Het stappenplan omvat: * Het toestaan ​​van het ophalen van conversatie-informatie en het maken van inhoud * Externe apps verbinden om realtime aanbevelingen te doen * Waardoor de AI kan communiceren met mens en machine, records kan bijwerken en rapporten kan maken met minimaal toezicht Omnie AI is een merk van Intreface Ltd. De website vermeldt de kantoorlocaties en contactgegevens van het bedrijf in de VS, het VK en Hong Kong.

Website: omnie.ai

