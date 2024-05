Als je het beu bent om te betalen om alle functies van bestaande videobewerkingsprogramma's te gebruiken, dan heb je misschien een juweeltje gevonden! Blijkt dat omniclip volledig gratis is en bovendien open source. Alles werkt in de browser, er worden geen privégegevens gebruikt, alles wordt op de schijfruimte van uw apparaat bewaard. - Trimmen - Splitsen - Ondersteunt - Tekst, Audio, Video (mp4) en Afbeeldingen - Clipbewerking bij voorbeeld - roteren, vergroten of verkleinen, tekststijl en meer - Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren - Render in verschillende resoluties, tot 4k.

Website: omniclip.app

