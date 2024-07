Old'aVista is een uniek online platform dat tot doel heeft de geschiedenis van het internet te behouden en te vieren. Enkele belangrijke hoogtepunten van Old'aVista zijn: * Zoekmachine: de site biedt een zoekmachine waarmee gebruikers kunnen zoeken in een enorme database met inhoud uit de begindagen van het internet, die meerdere talen omvat, waaronder Engels, Portugees, Spaans, Frans, Italiaans en Duits. * Internetarchiefintegratie: Old'aVista is geïntegreerd met het internetarchief, waardoor gebruikers toegang hebben tot een uitgebreide verzameling gearchiveerde webpagina's, softwaredownloads en andere digitale artefacten uit het verleden. * Mappen en categorieën: de site organiseert de inhoud in verschillende mappen en categorieën met onderwerpen als kunst en geesteswetenschappen, zaken en economie, computers en internet, onderwijs, entertainment, overheid, gezondheid, nieuws en media, recreatie en sport, referentie, regionaal, Wetenschap en sociale wetenschappen. * Vintage software en games: Old'aVista biedt een verzameling vintage software, games en demo's waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen en die ze kunnen ervaren via emulators of virtuele machines. * Betrokkenheid bij de gemeenschap: het platform moedigt gebruikersbetrokkenheid aan via functies zoals een gastenboek, chat en erkenning van supporters die helpen de site te onderhouden en uit te breiden. * Behoud van de internetgeschiedenis: in de kern is Old'aVista toegewijd aan het bewaren en toegankelijk maken van de rijke geschiedenis en culturele artefacten uit het vroege internettijdperk, om ervoor te zorgen dat deze digitale schatten niet verloren gaan door de tijd.

Website: oldavista.com

