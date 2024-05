OfficeBooks biedt een gebruiksvriendelijke applicatie voor bedrijfsbeheer voor kleine en middelgrote bedrijven. De OfficeBooks-oplossing is een software-as-a-service (SaaS)-aanbod dat de initiële kosten en de infrastructuurkosten minimaliseert zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit en prestaties. Ons belangrijkste product is OfficeBooks.com, een gehoste applicatie voor bedrijfsbeheer die gebruikers tools biedt voor het beheren van verkoop, contacten, inkoop, productie, werkorders en voorraadbeheer. Het beste van alles is dat met OfficeBooks in de cloud uw systeem overal beschikbaar is; op kantoor, thuis of onderweg.

Website: officebooks.com

