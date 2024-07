Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Gadget is een AI-foutdetectieassistent voor 3D-printen die gebruik maakt van de modernste computervisie-algoritmen om verschillende fouten te detecteren, zoals spaghetti, laagverschuivingen, hechtingsproblemen en andere printfouten. Het kan worden gebruikt om automatisch een afdruk te pauzeren of meldingen te verzenden via sms, e-mail, Telegram, Discord, Slack en andere diensten. Gadget kan ook koppelingen met volledige framesnelheid en snelle weergaven bieden, evenals ondersteuning voor de OctoPrint-app. De AI-gestuurde technologie leert voortdurend en gebruikers kunnen feedback geven om de nauwkeurigheid te helpen verbeteren. Supporters van OctoEverywhere kunnen extra voordelen ontvangen, zoals snellere detectietijden, geavanceerde AI-detectiemodellen, automatisch printen pauzeren en meer.

Website: octoeverywhere.com

