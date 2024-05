Numerator Insights biedt fabrikanten en detailhandelaren inzicht in omnichannel-consumentengedrag, waaronder het wisselen van merk en kanaal, de penetratie van huishoudens en shopperprofielen binnen een gebruiksvriendelijk platform. Numerator Insights biedt meer dan 35 flexibele rapporten om in realtime snellere, diepere antwoorden te geven over consumentengedrag, waardoor merken en retailers groeimogelijkheden kunnen identificeren. Numerator Insights wordt mogelijk gemaakt door gegevens van het Numerator OmniPanel, het grootste en meest diverse consumentenpanel van Amerika. Het Numerator OmniPanel biedt een holistisch beeld van consumentengedrag via verschillende kanalen, waarbij meer dan 1 miljard reizen van meer dan 105.000 statische panelleden en meer dan 800 demografische, psychografische en mediaconsumptiekenmerken worden vastgelegd. Het Numerator OmniPanel biedt ongeëvenaarde inzichten over omnichannel consumentengedrag, evenals de attitudes en meningen die elke reis beïnvloeden. Over Numerator: Numerator is een data- en technologiebedrijf dat marktonderzoek snelheid en schaal biedt. Numerator combineert gegevens uit de eerste hand van meer dan 1 miljoen Amerikaanse huishoudens met geavanceerde technologie om een ​​ongeëvenaard 360-graden consumentenbegrip te bieden voor de marktonderzoeksindustrie die langzaam verandert. Numerator heeft zijn hoofdkantoor in Chicago, Illinois en heeft wereldwijd ruim 2.500 medewerkers. De meerderheid van de Fortune 100-bedrijven zijn klanten van Numerator.

Website: numerator.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Numerator. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.