NSFWJS is een JavaScript-bibliotheek die is ontworpen om mogelijk ongepaste afbeeldingen in de browser van een client te helpen identificeren, zonder dat de afbeelding naar een server hoeft te worden verzonden. De bibliotheek wordt mogelijk gemaakt door TensorFlowJS, een open-source machine learning-bibliotheek voor JavaScript. De bibliotheek is getraind om bepaalde patronen in de afbeeldingen te herkennen, met een huidige nauwkeurigheid van 93%. De bibliotheek bevat ook CameraBlur Protection, een functie die alle afbeeldingen vervaagt waarvan wordt vastgesteld dat ze mogelijk ongepast zijn. De bibliotheek wordt voortdurend verbeterd en bijgewerkt, en er worden regelmatig nieuwe modellen uitgebracht. NSFWJS is gratis te gebruiken en kan worden gewijzigd en gedistribueerd onder de MIT-licentie. De bibliotheek bevat ook een mobiele demo, waarmee gebruikers verschillende afbeeldingen op hun mobiele apparaten kunnen testen. Ten slotte kan de bibliotheek worden gedownload via GitHub en worden gebruikers aangemoedigd om valse positieven te melden of bij te dragen aan de ontwikkeling van de bibliotheek.

Website: nsfwjs.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan NSFW JS. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.