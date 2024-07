NovelistAI is een door AI aangedreven website waarmee gebruikers eenvoudig hun eigen unieke verhalen, romans en interactieve boeken kunnen creëren. Gebruikers kunnen kiezen uit een verscheidenheid aan genres en stijlen, waardoor ze gepersonaliseerde leeservaringen kunnen creëren. Het platform biedt een gebruiksvriendelijke interface die vrijheid en flexibiliteit mogelijk maakt bij het bouwen van unieke personages, plots en instellingen. NovelistAI biedt ook een ‘oneindig verhaal’-formaat waarmee gebruikers nieuwe hoofdstukken kunnen schrijven terwijl ze lezen, en interactieve verhalen of gamebooks waarin ze de rol van hoofdrolspeler op zich kunnen nemen en keuzes kunnen maken die het verhaal beïnvloeden. Bovendien kunnen gebruikers ervoor kiezen om hun verhalen te schrijven in de stijl van hun favoriete auteurs, of zelfs klassieke romans aan te passen aan een nieuwe setting of tijdperk. Ten slotte zal de website binnenkort extra functies bieden, zoals nieuwe boekgenres, geïllustreerde romans, export naar EPUB en gedrukte boeken op papier.

Website: novelistai.com

