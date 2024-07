Novable is een AI-aangedreven technologieplatform dat startup- en innovatiescouting mogelijk maakt. Het platform heeft tot doel een klantgerichte methodologie voor innovatiescouting te bieden die DeepMatching™-technologie combineert met deskundige inzichten. Het platform bevat functies zoals professionele scouting, validatie en betrokkenheidsondersteuning, waarmee bedrijven in slechts twee dagen de best passende startups kunnen vinden. Novable biedt toegang tot een contextueel netwerk dat website-inhoud, sociale feeds, nieuws, patenten en financiële gegevens van meer dan 0 miljoen innovatieve bedrijven in 0+ landen en 0+ onderwerpen omvat. Bedrijven kunnen zoekopdrachten in natuurlijke taal indienen, de gids volgen en onmiddellijke en gepersonaliseerde resultaten krijgen die aansluiten bij hun behoeften. Het platform kan honderden uren besparen door de ruis weg te filteren en alleen te leveren wat er toe doet. Novable wordt vertrouwd door enkele van de meest visionaire innovatieprofessionals, met een tevredenheidspercentage van 97% volgens Trustpilot. Het platform biedt ook verschillende bronnen, zoals klantverhalen, een e-book en een blog, om bedrijven te helpen inspiratie op te doen en op de hoogte te blijven van de nieuwste innovatietrends. Samenvattend is Novable een krachtig hulpmiddel dat is ontworpen om bedrijven te helpen de innovaties van morgen vandaag nog te ontdekken. Het platform streeft ernaar een naadloze en efficiënte ervaring te bieden via zijn AI-aangedreven technologie, deskundige inzichten en een contextueel netwerk dat een uitgebreid inzicht biedt in het startup-ecosysteem.

Website: novable.com

