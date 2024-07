De Nonprofit Quarterly is een non-profit tijdschriftpublicatie met op onderzoek gebaseerde artikelen en bronnen om de non-profitsector te informeren. NPQ stelt zich een wereld voor waarin we leven in een actieve democratie waarvan de waarden volledig geworteld zijn in mensenrechten, economische en sociale rechtvaardigheid, raciale gelijkheid en bloeiende gemeenschappen. Onze missie is het bevorderen van een actieve, betrokken en soms ontwrichtende civiele sector.

Website: nonprofitquarterly.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Nonprofit Quarterly. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.