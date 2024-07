NOLU is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface voor interactie met de Open AI GPT-3-engine. Hiermee kunnen gebruikers vragen stellen en door AI gegenereerde antwoorden ontvangen zonder enige complicaties of instellingen. Het wordt mogelijk gemaakt door een neuraal netwerk met meer dan 175 miljard machine learning-parameters. NOLU is toegankelijk vanuit elke browser en kan op elk schermformaat worden gebruikt. Het is ook uitgerust met een trainingssysteem dat is gebaseerd op 45 terabytes aan tekstgegevens en context biedt vanuit het menselijk brein, dat ongeveer 85 miljard neuronen bevat. NOLU biedt een gratis proefperiode van 50 QA en is ontworpen om een ​​minimale interface te bieden, zodat gebruikers zich op hun taken kunnen blijven concentreren.

Website: noluai.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan NOLU. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.