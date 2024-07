Nolibox Creator is een AI-tool die gebruikers een toegankelijke en ongecompliceerde manier biedt om een ​​breed scala aan AI-functies te gebruiken. Aangedreven door de open source backend zorgeloze maker, stelt deze tool gebruikers in staat verschillende AI-technieken naadloos te integreren in een oneindig uitbreidbaar tekenbord. Het primaire doel van Nolibox Creator is om een ​​gebruiksvriendelijk platform te bieden, waarmee individuen deze AI-mogelijkheden moeiteloos en kosteloos kunnen verkennen en ervan kunnen genieten. Enkele van de opvallende kenmerken van Nolibox Creator zijn Txt2Img, VariationImg2Img, HD Erase & Replace, Inpaint, Negative Prompt, Outpaint en Matting. Gebruikers kunnen hun ervaring verder aanpassen via parameterinstellingen, zoals het kiezen van verschillende modellen zoals Algemeen, Real, Anime, 3D Anime en Dreamlike. Ze kunnen de kunstmodus ook aanpassen naar Eenvoudig of Geavanceerd. De tool biedt een breed scala aan opties voor het genereren van prompts waarmee gebruikers kunnen experimenteren, van het creëren van mooie anime-personages of fantastische wezens zoals Elfenmeisjes en Bosgodinnen tot het genereren van landschappen, gestileerde kunstwerken of zelfs traditionele patronen. Gebruikers hebben ook de flexibiliteit om elke artiest, optimalisatie en resolutie te kiezen die geschikt is voor hun behoeften. Om de bruikbaarheid te vergroten, biedt Nolibox Creator verschillende bewerkingen, zoals het genereren van cirkelvormige texturen, het toevoegen van afbeeldingen en het inschakelen van automatische rangschikking. Bovendien kunnen gebruikers eenvoudig hun creaties delen, toegang krijgen tot handige tips en sneltoetsen, of contact opnemen met het ondersteuningsteam voor hulp. Over het geheel genomen is Nolibox Creator een uitgebreide AI-tool waarmee gebruikers van alle vaardigheidsniveaus moeiteloos een breed scala aan AI-technieken kunnen verkennen en creëren.

Website: nolibox.com

