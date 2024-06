Neural Frames is een AI-gestuurde tool voor het maken van videoclips op basis van tekstprompts. Het maakt gebruik van een generatieve AI genaamd Stable Diffusion, die is getraind op 2,3 miljard afbeeldingen, om verbluffende beelden te produceren zonder dat code nodig is. De tool is eenvoudig te gebruiken: typ eenvoudigweg een tekstprompt en het neurale netwerk doet de rest. Neural Frames is gemaakt door een natuurkundige, die ervoor zorgde dat de kosten laag bleven: slechts € 7 om 1000 frames te genereren. De tool is geïnspireerd op Deforum en Lexica, twee andere AI-gestuurde tools, en gebruikers kunnen inspiratie opdoen op aanwijzingen van Lexica. De tool is gebouwd met gebruikersfeedback in gedachten en de maker moedigt gebruikers aan om contact met hen op te nemen met suggesties.

Website: neuralframes.com

