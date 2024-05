Gesteund door de beste AI-leiders ter wereld en vertrouwd door de grootste mondiale merken, is Netomi de leider op het gebied van klantervaring-AI voor ondernemingen. Netomi biedt multimodale en omnichannel Sanctioned Generative AI, waardoor merkveilige gesprekken op schaal worden gegarandeerd met ingebouwde AI-beheercontroles voor nauwkeurigheid, beveiliging en gegevensprivacy. Onze innovatieve AI-implementatie garandeert kostenbesparingen, operationele efficiëntie en een verhoging van de klanttevredenheid, loyaliteit, omzet en winstgevendheid. De codeloze oplossing van Netomi is binnen enkele weken te implementeren, schaalt automatisch en biedt uitgebreide tools voor niet-technische gebruikers om CX AI eenvoudig op schaal te beheren. Dit resulteert in lagere totale eigendomskosten, een snellere time-to-market en een verminderde afhankelijkheid van ontwikkelaarsbronnen. Netomi is opgericht in 2016 en maakt gebruik van de nieuwste AI-ontwikkelingen om de klantervaring te verbeteren, waardoor merken hoogwaardige geautomatiseerde ondersteuning en tools krijgen om menselijke agententeams te versterken. In een snel evoluerend AI-landschap maakt Netomi het voor merken gemakkelijk om aan de stijgende klantverwachtingen te voldoen en uitzonderlijke service te leveren.

Website: netomi.com

