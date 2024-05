NCAA.com is de officiële website van de National Collegiate Athletic Association (NCAA), het belangrijkste bestuursorgaan voor collegiale sporten in de Verenigde Staten. De website fungeert als een knooppunt voor nieuws, scores, statistieken en informatie met betrekking tot NCAA-kampioenschapsevenementen en -competities in alle divisies (Divisie I, II en III) en sport. * Live scores, schema's en resultaten voor NCAA-kampioenschapsevenementen en -toernooien, zoals March Madness voor heren- en damesbasketbal. * Nieuws, analyses en hoofdverhalen over NCAA-sport en student-atleten. * Informatie over NCAA-kampioenschapsformaten, haakjes en kwalificatiecriteria. * Ticket- en fanervaringsdetails voor NCAA-kampioenschapsevenementen. * Multimedia-inhoud zoals video's, foto's en podcasts gerelateerd aan NCAA-sporten. * Hulpbronnen voor NCAA-lidscholen, coaches, student-atleten en fans. NCAA.com is de uitgebreide online bestemming voor toegang tot officiële informatie, updates en berichtgeving over NCAA collegiale atletiek- en kampioenschapsevenementen.

