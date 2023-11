Naver Works: Naver Works, een hulpmiddel voor zakelijke samenwerking gemaakt door Naver, biedt verschillende functies die nodig zijn voor het werk, zoals e-mail, agenda, adresboek, rit, takenlijst, enquête en bulletinboard, gericht op zakelijke messenger, in één mobiel app, pc-web en pc-app. Dit is een geïntegreerde dienst die wordt aangeboden. Als je werkt bij ‘Naver Works’, dat is gecertificeerd met ‘s werelds hoogste niveau van beveiligingstechnologie, ben je veilig en is je privacy veilig gescheiden! Communiceer snel en eenvoudig met uw collega's en handel uw werk altijd en overal gemakkelijk af met de mobiele app ‘Naver Works’. Als u vragen heeft over de service, neem dan contact op met ‘Naver Works Customer Center’ op 1544-5876. NAVER WERKT

Website: worksmobile.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan 네이버 웍스. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.