Musico is een generatieve AI-software-engine gespecialiseerd in het maken van muziek. Het systeem maakt gebruik van een mix van traditionele en moderne machine learning-algoritmen om diverse, auteursrechtvrije muziek te genereren. De generatieve aanpak ondersteunt muziekmakers in hun productieproces door adaptief geluid aan te bieden dat zich in realtime aan de context kan aanpassen. De door Musico gegenereerde muziek varieert van semi-geassisteerde tot volledig geautomatiseerde composities en biedt oplossingen voor zowel professionele muzikanten als niet-muzikanten. Musico brengt ook innovaties op tafel, zoals AI-ondersteunde compositie, waardoor oneindige melodieën, beats en harmonieën kunnen worden gegenereerd die kunnen reageren op de inbreng van de maker. Met een app genaamd 'Impro' kunnen muzikanten en artiesten in realtime muziek genereren door Musico intuïtief met gebaren te besturen. De motor kan in realtime in kaart worden gebracht en reageren op verschillende besturingssignalen, wat eindeloze interactiemogelijkheden biedt. Bovendien onderzoekt Musico actief de relatie tussen muziek en verhaal om een ​​soundtrack-plug-in van de volgende generatie te ontwikkelen voor verhalenvertellers, game-ontwikkelaars en crossmedia-professionals.

Website: musi-co.com

