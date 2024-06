Musicfy is een AI-aangedreven tool waarmee gebruikers in slechts enkele seconden hun eigen covers van hun favoriete nummers kunnen maken. De tool biedt een muziekbibliotheek met populaire nummers van verschillende artiesten, zoals onder meer Ariana Grande, Eminem en Drake. Gebruikers kunnen kiezen uit de beschikbare nummers en hun remixen of covers maken door een vleugje AI toe te voegen. De hoofdpagina van de tool heeft een interface die de beschikbare nummers toont, evenals door de gebruiker gemaakte AI-covers van dezelfde nummers. Muziekliefhebbers kunnen deze functie gebruiken om AI-covers te ontdekken en te beluisteren die door anderen zijn gemaakt. De AI-technologie die door Musicfy wordt gebruikt, is niet openbaar gemaakt, maar is ontworpen om geluid van hoge kwaliteit te produceren dat natuurlijke menselijke stemmen nabootst. Om een ​​AI-cover te maken, kunnen gebruikers de maaktutorial volgen die op het platform wordt aangeboden. Ze kunnen de duur, frequentie en beats per minuut kiezen van het nummer dat ze willen maken, zang toevoegen en de AI de rest laten doen. De resulterende AI-cover kan vervolgens worden gedeeld met anderen op sociale media en andere platforms. Over het geheel genomen is Musicfy een tool die nuttig zou zijn voor iedereen die van muziek houdt en wil experimenteren met het maken, remixen of ontdekken van AI-covers van populaire nummers.

