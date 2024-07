Movmi is gratis software voor het vastleggen van menselijke bewegingen waarmee 3D-animators 3D-animaties kunnen maken zonder een pak of hardware te gebruiken. Het is een AI-aangedreven tool voor het vastleggen van bewegingen die humanoïde bewegingen vastlegt uit 2D-mediagegevens (afbeelding, video) en het hele opnameproces in de cloud uitvoert, waardoor klanten geen geavanceerde apparaten hoeven te gebruiken. Het ondersteunt media-opnamen van elke camera, variërend van smartphones tot professionele camera's, en van elke levensstijlscène. Deze tool ondersteunt scènes met meerdere mensen en verschillende armaturen, waaronder Huma Meta-Rig, Human Rig en Basic Human Rig. Movmi Store is een verzameling gratis karakters met volledige textuur, die 3D-bewegingsontwikkelaars in hun projecten kunnen gebruiken. Het verkent een bibliotheek met karakteranimaties van het hele lichaam met vele poses en acties. Movmi's doel is om technologie in computer vision te ontwikkelen die zich richt op het schatten van menselijke 3D-bewegingen op basis van 2D-media-inhoud. Het FBX-uitvoerbestand kan in elke 3D-omgeving worden gebruikt, waardoor animators en bewegingsontwikkelaars tijd besparen. Met verschillende lidmaatschappen kunnen gebruikers verschillende functies kiezen, variërend van gesponsorde advertenties tot volledige opnamefuncties. Over het geheel genomen biedt Movmi een revolutionaire oplossing voor het vastleggen van menselijke bewegingen, waardoor het voor 3D-animators gemakkelijker wordt om animaties van hoge kwaliteit te maken.

Website: movmi.co

