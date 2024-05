Mondu stimuleert innovatie in B2B-betalingen. Door B2B-betalingen op één lijn te brengen met B2C en klanten centraal te stellen in de betalingsstroom, zorgt Mondu voor een naadloze en state-of-the-art ervaring. Mondu's oplossing stelt verkopers en marktplaatsen in staat hun zakelijke klanten in heel Europa en Groot-Brittannië de populairste B2B-betaalmethoden en flexibele betalingsvoorwaarden aan te bieden in een multi-channel setting, zowel online als offline. Het resultaat is een win-winverhaal: zakelijke klanten kunnen kopen en betalen wanneer zij dat willen, wat zich vertaalt in een hoger conversiepercentage en een hogere gemiddelde bestelwaarde, en uiteindelijk de groei voor verkopers en marktplaatsen stimuleert. Mondu GmbH werd in 2021 opgericht door ondernemers Malte Huffmann, Philipp Povel en Gil Danziger met als doel het vereenvoudigen van B2B-betalingstransacties. Mondu heeft een team van meer dan 140 getalenteerde professionals met verschillende achtergronden en met ervaring bij de beste bedrijven, in de technologie en elders. Mondu heeft $90 miljoen aan aandelen- en schuldfinanciering opgehaald bij toonaangevende investeerders Valar Ventures, Cherry Ventures, het FinTech Collective en de VVRB-bank.

Website: mondu.ai

