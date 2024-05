Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

We gaan naar verpleeghuizen en plaatsen onder al hun bedden een bedsensor met internetverbinding. Onze app geeft verpleegkundigen waardevolle inzichten en een overzicht van al hun bewoners. We verminderen het aantal valincidenten en doorligwonden en verbeteren de productiviteit in de avond- en nachtploeg met ruim 30%. Momo Medical lost het grootste probleem op waar verpleeghuizen mee kampen: het personeelstekort, terwijl de kwaliteit van de zorg wordt verhoogd.

