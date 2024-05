Mojo Helpdesk maakt klantenservice en IT-ondersteuning eenvoudig. Centraliseer verzoeken, wijs toe, automatiseer, volg de voortgang en krijg sneller meer gedaan. Mojo Helpdesk is het beste alternatief voor het beheren van verzoeken met spreadsheets en e-mails en plaatst ze allemaal in een krachtig maar eenvoudig ticketvolgsysteem. Verminder het aantal binnenkomende verzoeken met een selfservice-kennisbank, houd alles georganiseerd door tickets toe te wijzen en te taggen, en maak gebruik van automatisering voor verbeterde efficiëntie. Met meer dan 2,5 miljoen tevreden gebruikers is Mojo Helpdesk de beste keuze voor IT-professionals, klantenservicemanagers en agenten. Gebruikt door kleine en middelgrote bedrijven, scholen en onderwijsinstellingen, gezondheidszorgorganisaties, overheidsinstanties en vele anderen. Ga binnen enkele minuten aan de slag, maak verbinding met de Google Workspace van uw bedrijf of organisatie en begin met het beheren van verzoeken, het maken van kennisbankartikelen, het beheren van assets, het instellen van SLA-benchmarks, het bijhouden en rapporteren.

Categorieën : Business Helpdesksoftware

Website: mojohelpdesk.com

