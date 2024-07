Minerva is een hulpmiddel dat helpt bij het creëren en verspreiden van uitgebreide documentatie. Met behulp van AI-aangedreven contentcreatie automatiseert Minerva processen zoals, maar niet beperkt tot, gebruikershandleidingen, productvideo's en walkthroughs. Het beschikt over een toolset voor maatwerk en stelt gebruikers in staat naadloos over te schakelen tussen verschillende formaten. Minerva biedt ook de functionaliteit om in elke taal te creëren en te 'vertellen' met behulp van de stem van de klant, voor een meer persoonlijke en boeiende ervaring. Met het gemak van een browserextensie kunt u met Minerva handleidingen maken zonder zware downloads of installaties. Een hoogtepunt van deze tool is de AI-aangedreven gesproken tekst die uw stem lijkt te gebruiken in elke taal van uw keuze. In het voordeel van teams vereenvoudigt de tool het proces van het produceren en verspreiden van productdemo's, waardoor tijd, moeite en mogelijk middelen worden bespaard. Minerva biedt ook veelzijdige opties voor delen, zoals de downloadbaarheid van afbeeldingen, pdf's en video's. Bovendien kunnen gebruikers de zichtbaarheid van de gids instellen op privé, waardoor een veilige verspreiding wordt gegarandeerd en de toegankelijkheid om de gids te delen behouden blijft.

Website: minervaknows.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Minerva. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.