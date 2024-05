Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

MindGenius is een praktische tool voor projectmanagement, ontworpen voor gebruikers die graag de persoonlijke, team- en organisatorische effectiviteit willen vergroten. MindGenius helpt u informatie eenvoudig vast te leggen en te visualiseren, en ideeën naadloos om te zetten in uitvoerbare projectplannen en taken. MindGenius kan worden geïntegreerd met Microsoft Office, Outlook en Project, waardoor de tools die u al dagelijks gebruikt, worden verbeterd en aangevuld.

