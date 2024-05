MIND ERP, gevormd door professionals met meer dan 20 jaar ervaring in grote management- en ERP-projecten, domineert de gehele ontwikkelingscyclus van IT-projecten, van de haalbaarheidsstudie tot de levering van oplossingen die in bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd. Wij bieden MindERP, een complete software voor bedrijfsbeheer, een ERP die ook CRM-, E-Procurement-, E-Commerce- en Sales Order Portal-functies heeft, allemaal op één enkel platform en een oplossing ontworpen door experts, waardoor het bedrijf van het bedrijf een uniek bedrijf is. ervaring. Daarnaast bieden we ook SAF - Financial Support System, dat het gebruik van de verantwoordelijkheid van bedrijven vergemakkelijkt, zonder de noodzaak van verschillende geïnstalleerde programma's of licenties, eenvoudig te integreren met andere ERP-systemen, waardoor financiële processen eenvoudiger worden, zoals voorschotten en controle op autorisatie van betalingen (van juridische processen, belastingen, vracht, reiskosten, enz.) en de uitgifte van tweede kopieën van facturen. Ook bieden wij consultancy over grote ERP’s in de markt met professionals met ruime ervaring in control- en financiële processen, industrieel management en logistiek. Via outsourcingactiviteiten bieden we ook ondersteuning voor hardware en software, omgevingsplanning, toewijzing van datacenters, websitehosting en e-mails.

Website: itwsgroup.com

