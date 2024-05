Extraheer elk gegevenspunt uit elk document in een oogwenk. Mindee is het eerste volledig horizontale en op ontwikkelaars gerichte platform voor het begrijpen van documenten. Wij helpen ontwikkelaars en productteams wereldwijd de meest intuïtieve en efficiënte gebruikerservaringen op te bouwen als het gaat om documentverwerking. Met Mindee kunt u: - Magische UX bouwen met behulp van onze synchrone API met responstijd van 1 seconde - Uw product differentiëren met behulp van de nieuwste deep learning-modellen voor computervisie - Overal opschalen. We zijn volledig taalonafhankelijk en zijn niet afhankelijk van sjablonen - Bespaar uw gebruikers tijd en moeite door hen te verlossen van handmatige gegevensinvoer - Gemakkelijk in een mum van tijd te integreren binnen uw roadmap dankzij onze clientbibliotheken in alle hoofdtalen en onze overzichtelijke documentatie - Slaap zacht wetende dat alles gebeurt op een schaalbare en veilige infrastructuur die volledig voldoet aan de AVG - Verleng het plezier door alles uit onze open-source softwaretoolbox te benutten - Vertrouw op de rekening. Geen opstartkosten, geen platformkosten, geen onderhoudskosten. Uw enige KPI is uw volume? Die van ons ook! We zijn er erg trots op dat we een van de snelstgroeiende softwareproducten aandrijven in veel branches, variërend van financiële dienstverlening, logistiek of gezondheidszorg tot bouw, verzekeringen en overheid. Het hele team, verspreid over alle continenten, kijkt ernaar uit om van u en uw use case te horen om u zo goed mogelijk te helpen.

