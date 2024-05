Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Microsoft Viva Goals is een oplossing voor het stellen van doelen en beheer die teams op één lijn brengt met de strategische prioriteiten van uw organisatie, waardoor resultaten en een bloeiend bedrijf worden gestimuleerd. Met Viva Goals kunnen individuen en bedrijven hun doelen organiseren en volgen via “Doelstellingen en Kernresultaten” (OKR’s). Viva Goals dompelt iedereen onder in het doel en de topprioriteiten van het bedrijf en creëert een cultuur van betrokken medewerkers gericht op het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

