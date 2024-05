Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

MetaSpark is een dynamische, door AI aangedreven werkhub die teams uitrust met de componenten om projecten, mensen en processen te beheren. Geef unieke workflows vorm met behulp van de veelzijdige dashboards, aanpasbare sjablonen en een scala aan AI-tools van MetaSpark. Integreer naadloos met meer dan 1000 apps en werk moeiteloos samen met uw team, waarbij u gebruik maakt van de samenwerkingsfuncties van MetaSpark om effectief teamwerk te bevorderen en opmerkelijke productiviteit te bereiken. Geef uw team de mogelijkheid zich te concentreren op strategie en uitvoering door meer dan 60 uur per maand te besparen op administratieve taken. Kenmerken: - Lijst-, Kanban- en Gantt-weergaven - Door AI gegenereerde projectsjablonen - Bedrijfssjablonen - Door AI gegenereerde documenten en notities - Dashboard Doelstellingen - Dashboard Mijn werk - Opmerkingen, @vermeldingen en werkruimten voor samenwerking - Erkenning en beloningen

Categorieën : Business Projectbeheersoftware

Website: metaspark.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MetaSpark. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.