Sinds 2001 verbindt Messangi bedrijven met hun klanten op miljarden apparaten over de hele wereld. Onze veelzijdige en betrouwbare platforms zijn in eigen huis gebouwd door enkele van de beste ingenieurs in de branche. Om onze activiteiten kracht bij te zetten, hebben we teams van wereldklasse in 7 landen die bereid zijn een stap verder te gaan om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Tegenwoordig vertrouwen top mobiele operators, mondiale banken en retailers op Messangi om hun uitdagingen op het gebied van klantcommunicatie en betrokkenheid op te lossen. Onze oplossingen voor sms, e-mail, apps, mobiele portemonnee en stemassistenten blijven de interacties tussen bedrijf en klant revolutioneren, waardoor communicatie eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker wordt dan ooit tevoren. Het cloudcommunicatieplatform van Messangi als een service kan worden aangepast en gevormd om de best passende oplossing te creëren. Met de combinatie van meerdere kanalen kunt u uw klanten op een efficiëntere manier bereiken en betrekken.

Website: messangi.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Messangi. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.