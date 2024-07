Memorable AI

Memorable Ad is een AI-aangedreven tool waarmee marketeers impactvolle advertenties kunnen maken. Het maakt gebruik van Creative IntelligenceSuite-technologie om advertenties te optimaliseren voor marketing-KPI's en niet alleen voor fotorealisme. Gebruikers kunnen advertenties genereren op basis van hun eigen beschrijvingen of de Advertentiepromptgids gebruiken voor ideeën. De tool heeft ook een Booster-functie waarmee gebruikers kunnen kiezen uit voorbeeldadvertenties. Ten slotte biedt de tool voorspellingen over hoe de advertenties zullen presteren, zoals het herinneringspotentieel, de aandacht in de context, het betrokkenheidspotentieel en het onderscheidend vermogen. Alle advertenties worden in hoge kwaliteit geproduceerd, met opties voor een resolutie van 8k of 4k. Memorable Ad Maker is de perfecte oplossing voor marketeers die hun creatieve effectiviteit en ROI willen maximaliseren met de allernieuwste AI-marketingtechnologie.

Website: memorable.io

