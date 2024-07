Melody ML is een AI-tool die machine learning gebruikt om audiotracks eenvoudig te scheiden. Met deze tool kunnen gebruikers automatisch zang isoleren en stems genereren om nummers te remixen. Het biedt een handig platform voor gebruikers om een ​​account aan te maken en toegang te krijgen tot verschillende functies. Met Melody ML kunnen gebruikers muziektracks scheiden met behulp van machine learning, zoals zang, drums, bas en andere instrumenten. De tool biedt informatie over de modellen die het gebruikt, waaronder Demucs Extra en een aangepaste versie van VR, die zijn ontworpen om de audiokwaliteit te behouden, vooral hogere frequenties. Er staat ook vermeld dat het standaardmodel is gebouwd met Deezer's Sleeter. Gebruikers kunnen nummers uploaden in de formaten MP3, WAV, FLAC en OGG/VORBIS, zolang de bestandsgrootte niet groter is dan 100 MB. Het verduidelijkt dat het uploaden van een nummer dat te lang is of het verkeerde formaat heeft, tot een fout kan leiden. Melody ML biedt in eerste instantie twee gratis nummers aan, en daarna kost elk nummer $ 0,50. Gebruikers kunnen credits aan hun account toevoegen om meer nummers te uploaden, waarbij verschillende pakketopties beschikbaar zijn om af te rekenen. Betalen kan via Visa/Debitcard of PayPal. De tool handhaaft de privacy van gebruikers door geen gebruik te maken van tracking/analyses van derden en geeft duidelijk aan dat de tool geen eigenaar is van, deelt of het auteurschap van geüploade nummers overneemt. Het maakt wel gebruik van cookies, maar deelt de e-mail van de gebruiker niet en verzendt geen spam. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de auteursrechtelijke en juridische aspecten van hun uploads, en verwerkte bestanden kunnen gedurende een maand worden gedownload. Melody ML is gemaakt door ZonkoSoft.

Website: melody.ml

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Melody ML. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.