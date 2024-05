Mediktor werd in 2011 in Spanje opgericht door Oscar García-Esquirol, een intensive care-aanbieder, en Cristian Pascual, een industrieel ingenieur. Het is de meest geavanceerde, klinisch gevalideerde, op AI gebaseerde medische assistent voor triage en pre-diagnose die patiënten op het juiste moment naar het juiste zorgniveau begeleidt, waardoor de toegang wordt verbeterd en tegelijkertijd een efficiëntere zorgnavigatie mogelijk wordt gemaakt. Aangedreven door een geavanceerde AI-engine waarmee gebruikers op natuurlijke wijze in verschillende talen kunnen communiceren, is de white-label SaaS van Mediktor omnichannel en kan eenvoudig worden ingebed in elke interface (web, mobiel, desktop). Tot de klanten van Mediktor behoren zorgplannen, ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen, telezorg en farmaceutische bedrijven.

Website: mediktor.com

