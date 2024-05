Wij zijn een in de VAE, Dubai gevestigde FinTech, de eerste die volledig wordt gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority ("DFSA")🇦🇪, opgericht door twee ex-Google-werknemers. Mamo Pay for Business is een full-stack betalingsplatform voor het MKB (alleen VAE). Of u nu een MKB-bedrijf, een thuisbedrijf of een freelancer bent: stuur uw klanten een betaallink en ontvang direct uw betaling. Log in op uw speciale dashboard en creëer en beheer zoveel betalingslinks als u nodig heeft, genereer betalingen met QR-codes, automatiseer facturen, vraag API-integraties aan voor e-commerce of uitbetalingen aan al uw leveranciers. Bij Mamo waarderen we de privacy en veiligheid van onze klanten. Security by design is een aanpak bij Mamo die onze systemen vrij maakt van kwetsbaarheden door middel van voortdurende tests, authenticatiewaarborgen en het naleven van de beste programmeerpraktijken en industriestandaarden voor uw gemoedsrust. Ga voor meer informatie naar www.mamobusiness.com

Categorieën : Finance Betalingsverwerkingssoftware

Website: mamopay.com

