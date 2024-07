Maak uw afbeelding 3D is een AI-aangedreven tool waarmee gebruikers 2D-afbeeldingen naar 3D-afbeeldingen kunnen converteren. Het maakt gebruik van een AI-model om diepte uit het beeld te halen en biedt twee kwaliteitsinstellingen: Small MiDaS v21 en Large MiDaS v21. Het kan worden gebruikt met een afbeeldings-URL of een bestandsupload. Het stelt gebruikers ook in staat een deelbare link of insluitcode voor de afbeelding te genereren, en op iOS-apparaten kan deze handmatig worden gedownload. Deze tool is ontworpen om gebruikers op een gemakkelijke manier 3D-elementen aan hun afbeeldingen toe te voegen.

Website: make3d.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Make3D. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.