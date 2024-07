Mail.tm is een gratis, veilige en directe tijdelijke e-mailservice waarmee gebruikers een wegwerp-e-mailadres kunnen aanmaken zonder enige verplichting of persoonlijke informatie. Belangrijkste kenmerken van Mail.tm: * Beveiliging: het e-mailadres wordt beschermd door een willekeurig gegenereerd wachtwoord, dat een veilige barrière vormt tegen ongeoorloofde toegang en mogelijke inbreuken. * Directe installatie: gebruikers kunnen direct een tijdelijk e-mailadres aanmaken, zonder tijd te verspillen aan registratie, het invullen van formulieren of het oplossen van captcha's. * Snelle bezorging: de service is geoptimaliseerd voor maximale bezorgsnelheid van berichten, waardoor naadloze en tijdige communicatie wordt gegarandeerd. * Privacy: met tijdelijke e-mail kunnen gebruikers communiceren zonder hun persoonlijke e-mailadres bloot te stellen aan potentiële bedreigingen zoals spam, bots of phishing-pogingen. * Geen verplichtingen: het tijdelijke e-mailadres kan worden gebruikt zonder langdurige verplichtingen of risico's. Gebruikers kunnen het adres eenvoudig weggooien als ze het niet langer nodig hebben. * Extra functies: Mail.tm biedt een API voor het integreren van de tijdelijke e-mailservice in andere applicaties, evenals een privacymanager en een sectie met veelgestelde vragen voor gebruikers.

Website: mail.tm

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Mail.tm. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.