Magna bouwt een platform om DeFi-investeringen om te zetten in financiële primitieven. Ons eerste product is Carta voor Web3, waar bedrijven hun cap-tabellen kunnen beheren en hun token-vermogen kunnen verdelen onder werknemers, adviseurs of investeerders. We bouwen ook een investeerdersinfrastructuur voor instellingen om investeringen te bewaren met on-chain uitvoering en intelligentie. Ons uiteindelijke doel is om vergrendelde tokens te gebruiken als samenstelbare bouwstenen om onderpandleningen, liquide secundaire markten en andere DeFi-toepassingen mogelijk te maken.

Website: magna.so

