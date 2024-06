Magic Studio

Photobooth gebruikt uw eigen foto's om een ​​aangepast AI-model te trainen dat uw uiterlijk vertegenwoordigt en kan vervolgens uw portretfoto's en profielfoto's genereren in verschillende AI-gemodelleerde stijlen. De kwaliteit van de profielfoto's die Photo Booth kan maken, is rechtstreeks afhankelijk van de foto's die u uploadt. Je moet proberen zoveel mogelijk verschillende perspectieven op je gezicht en ogen te hebben, en deze vanuit verschillende hoeken te bekijken. Elke foto zou Photo Booth meer nieuwe informatie moeten geven over uw uiterlijk en kenmerken. De dingen die van foto tot foto constant zijn (bril, gezichtshaar) worden versterkt en komen prachtig naar voren in de profielfoto's. Door de achtergrond te veranderen, kunt u uw gezicht en gelaatstrekken als constant onder de foto's benadrukken. Nadat u de foto's heeft geüpload en uw stijlen vooraf heeft geselecteerd, kan het trainen van het model tussen de 30 minuten en 2 uur duren. Zodra de training is voltooid, worden uw profielfoto's gegenereerd met behulp van het nieuw getrainde model. Zodra uw profielfoto's zijn gegenereerd, ontvangt u een melding per e-mail of pushmelding, afhankelijk van waar u het proces bent gestart. Je kunt de profielfoto's downloaden en laten zien op je verschillende socials!

Website: magicstudio.com

