Magic Slides

MagicSlides is een Google Slide-add-on die AI gebruikt om snel en eenvoudig presentatiedia's te maken van elk stuk tekst. Het vat de tekst automatisch samen en maakt er dia's van, zodat gebruikers hun presentatie naar eigen inzicht kunnen aanpassen. In minder dan twee tot drie seconden kunnen gebruikers een professionele presentatie klaar hebben. MagicSlides is gratis te gebruiken en vereist geen creditcardgegevens. Het biedt ook aanpasbare sjablonen die kunnen worden gebruikt om snel presentaties te maken. Bovendien kunnen gebruikers extra tekst toevoegen om meer gepersonaliseerde presentaties te krijgen. MagicSlides is eenvoudig te gebruiken en vereist geen technische kennis. Het is een geweldig hulpmiddel om snel professionele presentaties te maken.

Website: magicslides.app

