Heb je ooit geprobeerd te googlen naar een pose of je vriend te vragen om te poseren voor je kunstwerk? Dan moet je Magic Poser downloaden en proberen! Magic Poser is de toonaangevende app voor het poseren van 3D-personages, het creëren van 3D-scènes en het opzetten van verbluffende lichteffecten. Meer dan 12 miljoen artiesten gebruiken onze app om beter en sneller te tekenen. Begin vandaag nog met het creëren van poses binnen enkele minuten op uw mobiele apparaten! Magic Poser is uiterst gebruiksvriendelijk en krachtig. Een onmisbare app voor het tekenen van figuren, illustraties, strips, storyboarding, concept art, beeldhouwen, fitnessinstructies en meer!

Website: magicposer.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Magic Poser. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.