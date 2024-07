Luminance is een AI-platform speciaal ontworpen voor de advocatuur. De tool maakt gebruik van een eigen juridisch Large Language Model (LLM) om het opstellen, onderhandelen en analyseren van contracten te automatiseren. Het Luminance-platform is ontwikkeld door een team van toonaangevende AI-experts en gevalideerd door praktiserende advocaten en biedt een vertrouwd ondersteuningssysteem voor elk juridisch team. De primaire functie is het vergroten van de efficiëntie door het beheer van routinematige juridische taken, waardoor juridische professionals zich kunnen concentreren op meer complexe en strategische aspecten van hun werk. Luminance onderscheidt zich van bredere AI-oplossingen en biedt een ‘legal-grade’ AI die is afgestemd op de behoeften en vereisten van de juridische sector. De uitgebreide functies en de juridische details die het bevat, maken het waardevol voor teams die hun contractbeheerprocessen willen moderniseren door middel van digitalisering en automatisering.

Website: luminance.com

