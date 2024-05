Lavas beantwoordt uw telefoontjes. Bied uw klanten de best mogelijke service met Lovage, de virtuele receptioniste. Lovage creëert geautomatiseerde, virtuele receptionisten voor bedrijven die vrijwel elke klantbehoefte kunnen afhandelen via de telefoon, via sms of op sociale media. In plaats van iemand in dienst te nemen of te maken te krijgen met onderbrekingen tijdens het werk, helpt Lovage uw klanten door vragen te beantwoorden, afspraken te boeken en meer - net zoals u dat zou doen.

Website: getlovage.com

