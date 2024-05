Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins), van Wolters Kluwer Health - LWW, is een vooraanstaande uitgever van professionele gezondheidsinformatie en -bronnen, gericht op professionals in de gezondheidszorg, medische studenten en instellingen. Met een jarenlange reputatie op het gebied van kwaliteit en autoriteit op medisch en gezondheidszorggebied, biedt LWW een breed scala aan producten en diensten die zijn ontworpen ter ondersteuning van onderwijs, onderzoek en de klinische praktijk. LWW is een vertrouwde bron voor medische en gezondheidszorginformatie, bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, nauwkeurigheid en innovatie. Het brede scala aan producten en diensten is onmisbaar voor professionals in de gezondheidszorg, docenten en studenten die streven naar uitmuntendheid in hun vakgebied.

Website: lww.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Lippincott. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.