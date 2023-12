LinkedIn is een Amerikaanse bedrijfs- en werkgelegenheidsgerichte online dienst die werkt via websites en mobiele apps. Het werd gelanceerd op 5 mei 2003 en wordt voornamelijk gebruikt voor professionele netwerken, waaronder werkgevers die vacatures plaatsen en werkzoekenden die hun cv's plaatsen. Vanaf 2015 kwam het grootste deel van de omzet van het bedrijf uit de verkoop van toegang tot informatie over zijn leden aan recruiters en verkoopprofessionals. Sinds december 2016 is het een volledige dochteronderneming van Microsoft. Vanaf mei 2020 had LinkedIn 706 miljoen geregistreerde leden in 150 landen. Met LinkedIn kunnen leden (zowel werknemers als werkgevers) profielen en "verbindingen" met elkaar creëren in een online sociaal netwerk dat professionele relaties uit de echte wereld kan vertegenwoordigen. Leden kunnen iedereen (al dan niet bestaand lid) uitnodigen om een ​​"connectie" te worden.

Website: linkedin.com

