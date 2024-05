Lengow is de e-commerce automatiseringsoplossing die merken en distributeurs helpt hun prestaties te verbeteren, hun bedrijfsprocessen te automatiseren en internationaal te groeien. Het Lengow-platform is de sleutel tot een sterke winstgevendheid en zichtbaarheid voor producten die door online retailers over de hele wereld worden verkocht op alle distributiekanalen: marktplaatsen, prijsvergelijkingsmachines, affiliate-platforms en display/retargeting-platforms. Sinds 2009 heeft Lengow meer dan 1.600 partners in zijn oplossing geïntegreerd om een ​​krachtig platform te bieden aan zijn 4.600 retailers en merken in 42 landen over de hele wereld.

Website: lengow.com

