Lemmy.World - Een generieke Lemmy-server die iedereen kan gebruiken. Lemmy is een zelfgehost platform voor het verzamelen en bespreken van sociale links. Het is volledig gratis en open en wordt door geen enkel bedrijf gecontroleerd. Dit betekent dat er geen reclame, tracking of geheime algoritmen zijn. De inhoud is georganiseerd in communities, zodat u zich gemakkelijk kunt abonneren op onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent en andere kunt negeren. Stemmen wordt gebruikt om de meest interessante items bovenaan te plaatsen.

Website: lemmy.world

