We bouwen aan een open verzekeringssysteem om risico aan kapitaal te koppelen. De meest vooruitstrevende investeerders en verzekeraars werken samen met Ledger om hun bedrijf naar nieuwe hoogten te tillen. Ledger Investing biedt een opwindende mogelijkheid voor vermogensbeheerders, pensioenfondsen, hedgefondsen, family offices en andere instellingen die geïnteresseerd zijn in het behalen van een groot rendement via verzekeringsbeleggingen.

Website: ledgerinvesting.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ledger Investing. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.